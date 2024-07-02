Депутат Полуянова оценила решение Всемирного банка о признании России страной с высоким уровнем доходов

По словам члена Комитета нижней палаты парламента по малому и среднему предпринимательству Наталии Полуяновой, наша страна выдержала удар санкций и научилась выходить из сложнейших ситуаций благодаря денежно-кредитной и последовательной бюджетной политике. Об этом сообщает Life.ru .

Она подчеркнула, что информация Всемирного центрального банка только подтверждает слова главы государства о том, что российская экономика развивается быстрыми темпами, а западные страны, которые закрыли доступ к своей продукции, в результате понесли весьма серьезные потери.

По мнению парламентария, Россия научилась выходить из сложнейших ситуаций, в том числе пандемии ковида, за счет того, что за последние годы была выстроена и работает система целеполагания и ответственности за использование каждого рубля. Принятые кабмином решения дали возможность сохранить рабочие места, не сворачивая инвестиционные программы, помогать малому бизнесу.