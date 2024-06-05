Налоговые изменения, которые Госдума планирует принять в весеннюю сессию, уже достаточно давно обсуждались в обществе и экспертных группах, это созревшее и востребованное населением решение, отметил зампред Мособлдумы Олег Рожнов в интервью РИАМО .

Если нижняя палата парламента примет соответствующие поправки, то в России будет создана прогрессивная шкала по НДФЛ по уровню годовых доходов: от 2,4 до 5 миллионов рублей — 15 процентов, от 5 до 20 миллионов рублей — 18 процентов, от 20 до 50 миллионов рублей — 20 процентов, свыше 50 миллионов рублей — 22 процента. Изменения коснутся 3,2 процента работающего населения — около двух миллионов человек.

Такие налоговые изменения будут социально справедливыми, отметил Олег Рожнов. Платить повышенные налоги будут люди, которые зарабатывают больше. Данная шкала возрастает по мере уровня доходов.

«Она соотносима со странами мира, и даже во многих странах прогрессивная шкала предполагает большие налоги и отчисления. А у нас вполне плавная, которая позволит сформировать больший бюджет», — подчеркнул парламентарий.

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