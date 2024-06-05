Депутат Самединова: налоговые изменения не коснутся подавляющего большинства граждан

Налоговые изменения не затронут большинство граждан, рассказала председатель комитета Московской областной думы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Линара Самединова. Слова депутата приводит РИАМО .

Она подчеркнула, что при формировании новой системы были разработаны меры поддержки для семей с детьми, имеющих небольшие доходы. За счет налоговых выплат ставка для таких семей фактически составит шесть процентов.

«Ее смогут получить около половины от общего числа всех семей с двумя и более детьми в стране», — подчеркнула парламентарий.

Также дополнительные средства пойдут на продление программы маткапитала, поддержку материнства и детства и увеличение программ здравоохранения.

Линара Самединова добавила, что налоговое обеспечение страны — это возможности для ее постоянного развития, а с 2025 года в России будет выстроена справедливая налоговая система. Это уже давно обсуждалось в обществе, меры затрону только граждан с высокими доходами.

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