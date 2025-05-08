Депутат Стенякина назвала размер юбилейных выплат ветеранам к 80-летию Победы

Депутат Государственной Думы, представляющий фракцию «Единая Россия», Екатерина Стенякина, которая входит в состав комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов, сообщила, что в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне ветераны получат специальные так называемые юбилейные выплаты от государства в размере 55 и 80 тыс руб. Парламентария цитирует ТАСС.

По её словам, в честь юбилея предусмотрена единовременная выплата в размере 80 тысяч рублей для ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, а также для вдов и вдовцов участников и инвалидов войны, военнослужащих, погибших во время боевых действий с Финляндией, Германией или Японией.

Кроме того, эти выплаты полагаются бывшим несовершеннолетним узникам концентрационных лагерей и гетто, а также гражданам, которые были награждены знаками «Жителю блокадного Ленинграда», «Жителю осажденного Сталинграда» или «Жителю осажденного Севастополя».

Касательно выплаты в размере 55 тысяч рублей, то она будет предоставлена лицам, награжденным орденами и медалями СССР за самоотверженный труд в тылу, а также бывшим взрослым узникам фашистских концлагерей и гетто.

Как сообщила Стенякина, материальную поддержку получат граждане Российской Федерации, которые проживают в странах Балтии, Абхазии, Южной Осетии и Приднестровской Молдавской республике.