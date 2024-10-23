Депутат Сулейманов пояснил, почему ограничение торговых наценок удешевит сливочное масло

Сливочное масло подорожало более чем на 20%. Среди причин называют нехватку сырья и растущие издержки. По словам члена Комитета нижней палаты парламента по аграрным вопросам Рената Сулейманова, резкое подорожание тех или иных продуктов на российском рынке является системной проблемой. Об этом сообщает Общественное телевидение России.

Он пояснил, что в Госдуму внесен на рассмотрение законопроект, который устанавливает торговую наценку на продукты не более 10%.

По мнению парламентария, помимо этого, ситуацию должна взять на контроль Федеральная антимонопольная служба. Так, ведомством уже направлены запросы крупнейшим производителям сливочного масла, которые должны отчитаться о каждом повышении отпускных цен до конца года.

Ранее в Союзе потребителей РФ заверили, что дефицита сливочного масла в стране не будет за счет высоких цен.