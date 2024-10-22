В Союзе потребителей РФ заверили, что дефицита сливочного масла в стране не будет за счет высоких цен

По данным Росстата, с начала года сливочное масло выросло в цене почти на 20%. По словам главы Союза потребителей РФ Петра Щелища, высокая стоимость сливочного масла обеспечивает наличие данной продукции на полках магазинов в России. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Он уточнил, что, если в нашей стране принудительно ограничат стоимость указанной товарной категории, это неизбежно приведет к ее нехватке. Цена — это и есть тот самый регулятор спроса, обеспечивающий наличие товара на полках.

По мнению эксперта, тем не менее производитель не может поставлять свою продукцию в торговые сети по ценам ниже своего объективного предела, состоящего из себестоимости реальной продукции, производственных издержек и нормы прибыли, которую он ожидает получить.

Он подчеркнул, что такое положение вещей не означает, что сливочное масло в России скоро станет запредельно дорогим, прежде всего потому, что у подорожания существуют свои пределы – если люди перестанут покупать тот или иной продукт в связи с высокими ценами, производителю придется забыть о прибыли. Кроме того, в России также предусмотрены механизмы по защите потребителей.

Ранее экономист Константин Калугин предрек очередное подорожание молочной продукции в ноябре.