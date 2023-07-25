Депутат Свистунов прокомментировал новые правила бесплатных банковских переводов

В нижней палате парламента в скором времени в очередном чтении станет рассматриваться законопроект, который может резко поднять в России планку бесплатных банковских переводов. Замглавы Комитета Госдумы по финансовому рынку Аркадий Свистунов рассказал, что ожидает жителей РФ в случае принятия закона. Об этом сообщает Life.ru .

По его словам, переводы будут бесплатными по Системе быстрых платежей или личные кабинеты в приложениях банков.

Парламентарий отметил, что лимит бесплатного перевода в 30 млн рублей покроет все потребности жителей РФ в данных операциях.