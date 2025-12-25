Депутат Сысоев потребовал повысить зарплаты сотрудникам «Почты России»
В ГД призвали сравнять зарплату сотрудников «Почты России» со средней по региону
Фото: [istockphoto.com/tanyss]
На федеральном уровне необходимо установить зарплату сотрудников «Почты России» на уровне средней по региону. С таким предложением выступил депутат Госдумы, первый заместитель руководителя фракции ЛДПР Владимир Сысоев, сообщает РИА Новости.
Парламентарий раскритиковал сложившуюся в почтовой службе ситуацию, назвав ее «полным хаосом», из-за которого граждане сталкиваются с задержками в получении отправлений и денежных переводов.
По его словам, работники почты, выполняющие важные государственные функции по всей стране, заслуживают достойного вознаграждения.
«Люди трудятся в самых отдаленных уголках России и должны получать нормальную зарплату, а не зарабатывать продажей канцелярии», — отметил Сысоев.
Он подчеркнул необходимость системного решения, включающего не только повышение доходов сотрудников, но и аудит расходования средств компании.
