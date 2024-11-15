Депутат Толмачев считает, что семейную ипотеку ожидает трехкратный рост в следующем году

При принятии проекта федерального бюджета на следующий год депутаты особое внимание уделили приоритетным статьям расходов, обеспечивающих развитие стратегически важных отраслей отечественной экономики. Зампред Комитета нижней палаты парламента по молодежной политике Александр Толмачев рассказал о ключевых деталях принятого проекта. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, первостепенной задачей бюджета на следующий год является финансирование инвестиционных инициатив в сфере сельского хозяйства. В АПК на сегодняшний день реализуются четыре значимых госпрограммы, общий бюджет которых на 2025 год составит 550 млрд рублей.

Парламентарий добавил, что также на научно-технологическое развитие России выделят 1,452 трлн рублей, что будет «беспрецедентным финансовым вливанием». Кроме того, в целях улучшения региональной дорожной сети дополнительно выделят 60 млрд рублей, а после каждый год станут направлять по 20 млрд на межсубъектные, межмуниципальные и местные дороги. Финансирование крупнейших социальных программ, включая материнский капитал, увеличится на 133 млрд рублей. Трехкратное увеличение ожидает семейную ипотеку.

По его мнению, все вышеперечисленные сферы экономики играют главную роль в будущем развитии страны.

Ранее сообщалось, что около 27 млрд рублей предусмотрели на программу «Предпринимательство Подмосковья» в 2025 году.