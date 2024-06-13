Депутат Толмачев заявил, что россиян американские санкции против Мосбиржи не коснутся

По словам депутата нижней палаты парламента Александра Толмачева, новый пакет американских санкций, вынудивший Московскую биржу приостановить торги американской и европейской валютами, не сможет нанести нашей стране особого ущерба, поскольку за годы санкционного давления в России научились адаптироваться ко всему. Об этом сообщает Life.ru .

Он уточнил, что единственное его влияние будет заметно в механизме формирования курса. Он будет обновлен в соответствии с новой реальностью.

По мнению парламентария, большая часть жителей страны не испытает никаких проблем по данному поводу. Удар нацелен прежде всего на отечественную финансовую систему в части ее контактов с недружественными валютами.

Он подчеркнул, что Россия обязательно даст зеркальный ответ.