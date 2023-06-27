Депутат Топилин ожидает минимального роста инфляции в России к концу года

По словам главы Комитета нижней палаты парламента по экономической политике Максима Топилина, экономическая ситуация в нашей стране остается неплохой, инфляционные показатели могут немного увеличиться, всего до 7% в течение полугода. Об этом сообщает Life.ru .

Он подчеркнул, что данный показатель все равно ниже, чем у европейских государств.

Парламентарий добавил, что низкая инфляция сложилась за счет того, что в самом начале введения санкций были предприняты меры правительством РФ и Банком России с точки зрения бюджетного дефицита и регулирования ставок рефинансирования.

Топилин напомнил, что в 2022 году уровень инфляции достигал отметки 12%.

Он отметил, что в отдельных странах Европы инфляция подскочила до 20%.