Депутат Топилин ожидает минимального роста инфляции в России к концу года
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По словам главы Комитета нижней палаты парламента по экономической политике Максима Топилина, экономическая ситуация в нашей стране остается неплохой, инфляционные показатели могут немного увеличиться, всего до 7% в течение полугода. Об этом сообщает Life.ru.
Он подчеркнул, что данный показатель все равно ниже, чем у европейских государств.
Парламентарий добавил, что низкая инфляция сложилась за счет того, что в самом начале введения санкций были предприняты меры правительством РФ и Банком России с точки зрения бюджетного дефицита и регулирования ставок рефинансирования.
Топилин напомнил, что в 2022 году уровень инфляции достигал отметки 12%.
Он отметил, что в отдельных странах Европы инфляция подскочила до 20%.