Депутат заявил о победе российской экономики над вызовами

У российской экономики получилось конвертировать внешние вызовы в успех и приступить к росту: промышленное производство за 7 месяцев выросло более, чем на 2%, производство компьютеров – почти на 50%. Соответствующее заявление сделал первый вице-президент российского Союза машиностроителей Владимир Гутенев в беседе с «Национальной обороной». Об этом сообщило издание РИА Новости .

Он сообщил о том, что отечественное промышленное производство выросло на 2,6% за 7 месяцев текущего года, и составило почти 5% в сравнении с 2022-м годом.

Гутенев отметил, что промышленность вышла на показатели начала прошлого года. Он заявил, что это важный показатель, так как перед началом СВО, она показывала хороший подъем. Гутенев также подчеркнул, что данный рост способствует значительному росту количество государственных оборонных заказов, которые выполняются почти на 100%.

Заполняются и ниши после ухода зарубежных компаний с российского рынка, отметил он. Рост более чем на 47% показало отечественное производство компьютеров и электронных изделий. Выпуск лекарств увеличился почти на 20%, заключил Гутенев.