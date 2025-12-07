Дерипаска и Набиуллина обсудили разногласия по фондовому рынку: на этот раз бизнесмен «не спорил»

Российский бизнесмен Олег Дерипаска заявил о наступлении «поры смирения» после состоявшегося разговора с главой Центрального банка Эльвирой Набиуллиной. Видеозапись их диалога опубликовал в своем телеграм-канале корреспондент телеканала «Россия 1» Павел Зарубин.

На кадрах Дерипаска заявил, что в этот раз он не вступал в спор с председателем Банка России.

Поводом для обсуждения стали прежние разногласия между бизнесменом и главой ЦБ по вопросам фондового рынка.

Летом 2024 года их мнения разошлись: Набиуллина считала, что потенциал розничных инвесторов на российском фондовом рынке используется не в полной мере, в то время как Дерипаска публично выражал неверие в этот рынок, отдавая предпочтение долговому.

Открытая дискуссия между ними происходила и раньше. В ноябре 2021 года на инвестиционном форуме «Россия зовет!» Дерипаска раскритиковал политику Центробанка, связанную с повышением ключевой ставки, заявив, что такая мера не стимулирует рост предложения.

Набиуллина в ответ согласилась с необходимостью роста предложения, но объяснила, что кредитно-денежная политика в первую очередь влияет на спрос.

Бизнесмен и ранее неоднократно критиковал действия ЦБ на различных публичных площадках, в частности, в 2019 и 2021 годах.

Ранее сообщалось, что Банк России с 8 декабря снимет лимиты на переводы валюты за рубеж.