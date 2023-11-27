Британская экономика находится в откровенно плачевном состоянии из-за тех действий, которые были предприняты предыдущим правительством под начальством Бориса Джонсона.

Бизнесмен заявил, что нынешний министр финансов Великобритании сокрушается по поводу инвестиций в экономику страны, которые заметно упали в последнее время. Он сообщил в своем микроблоге, что английскому правительству надо было заботиться об этом раньше, попытавшись предвидеть негативные последствия от собственных шагов.

«Когда клоун Джонсон с прихлебателями разжигали войну в Европе и нарушали собственные законы и правила уважительного отношения к инвесторам - об этом не хватило ума подумать», - с ироний указал предприниматель.

Олег Дерипаска добавил, что Борис Джонсон с его окружением принимали очень важные решения после вечеринок, во время которых происходило употребление кокаина.