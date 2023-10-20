Десять рабочих мест появится на новой станции техобслуживания с автомойкой в Орехово-Зуево

В городе Ликино-Дулево Орехово-Зуевского городского округа появится новая станция технического обслуживания с автоматической мойкой, сообщила пресс-служба областного министерства жилищной политики.

Проект сопровождает Центр содействия строительству (ЦСС) при правительстве Московской области, уточнили в ведомстве. Центр техобслуживания с автомойкой будет располагаться в здании площадью свыше четырехсот квадратных метров.

Одновременно в новом центре смогут обслуживаться до восьми автомобилей. Благодаря открытию объекта в округе появится десять новых рабочих мест.

В Минжилполитики Подмосковья напомнили, что все услуги ЦСС оказывает бесплатно.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в подмосковном Солнечногорске будет запущено производство запчастей для прицепов.