Губернатор Подмосковья: китайская компания Huajing запустит производство запчастей для прицепов в Солнечногорске

Губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил запуск производства запчастей для прицепов и полуприцепов в Солнечногорске с собственником Huajing Чжен Яохуа и директором по развитию Лай Сяочунь в ходе рабочей поездки в Пекин.

В результате областное правительство и китайская компания подписали соглашение о выделении инвестору участка для создания производства в индустриальном парке «Есипово», который принадлежит корпорации развития региона. В проект вложат более 10 миллиардов рублей, его реализация позволит создать 150 рабочих мест. Китайская компания сможет выпускать до 100 тысяч единиц продукции в год, что сделает ее крупнейшим поставщиком в России.

«Сегодня мы приехали в Пекин, чтобы принять ряд решений с китайскими партнерами. Здесь присутствует наш инвестиционный блок, который ведет всю оперативную работу, связанную с поддержкой, выделением земли, ответами на разные вопросы, которые существуют у уважаемых инвесторов. Наша команда будет сопровождать вас, чтобы вы чувствовали себя комфортно, уверенно в России и были сосредоточены на своем бизнесе», — сказал Воробьев.

Компания Huajing является частной, она специализируется на производстве осевых агрегатов, тормозных колодок и подвесок для грузовой прицепной техники известной под брендом HJ. Она входит в пятерку лучших производителей сетевых агрегатов в мире и занимает второе место в Китае.

«Мы очень благодарны за предоставленную возможность встретиться с вами, чтобы обсудить все насущные вопросы. Мы хотели бы ускорить наше сотрудничество и запустить предприятие вместе с Московской областью. Планируем инвестировать около 1 млрд юаней. Рассчитываем на всестороннюю поддержку», — отметил Чжен Яохуа.

Ранее Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье и Китай обсудили модернизацию бизнес-парка «Гринвуд».