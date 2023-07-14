Десять рабочих мест появится на новом складе для хранения сельхозпродукции в Кашире

Новый склад площадью почти 1,5 тысячи «квадратов» для хранения сельскохозяйственной продукции появится в Кашире. Министерство жилищной политики региона выдало разрешение на возведение объекта.

Как сообщила пресс-служба ведомства, размер инвестиций в проект, который сопровождает персональный менеджер Центра содействия строительству при правительстве Подмосковья, составит сорок пять миллионов рублей. В округе будет создано десять рабочих мест.

Склад планируют построить за четыре месяца. В помещении установят оборудование, необходимое для поддержания температурного режима для сохранения сырьевой продукции.

Ранее сообщалось, что губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил с рабочим визитом завод «Ядро Фаб Дубна». Глава региона отмечал, что до конца года предприятие выйдет на полную мощность.