Губернатор Подмосковья: завод «Ядро Фаб Дубна» выйдет на полную мощность в конце года

Предприятие компании Yadro, которое входит в «ИКС Холдинг», начнет выпускать в Подмосковье печатные платы, линии цехов конвейерной сборки и поверхностного монтажа уже заработали. Губернатор Андрей Воробьев и полномочный представитель Президента России в ЦФО Игорь Щеголев проверили ход строительства и запуска производства.

«На предприятии будет запущен полный цикл производства серверов системы хранения данных, планшетов, клиентских систем и оборудования радиодоступа для мобильных сетей связи. В декабре 2021-го началось строительство — уже введена в промышленную эксплуатацию первая очередь, запущены цех конвейерной сборки и цех поверхностного монтажа, идет серийная сборка оборудования», — сказал губернатор.

По его словам, вторую очередь запустят в ноябре, к концу года завод уже сможет выйти на полную мощность.

«Это будет предприятие полного цикла с высокой степенью локализации, все технологические процессы — от гальваники до печати плат, будут выполняться здесь. Важно, что ведутся самостоятельные разработки — на площадке завода уже собран первый российский планшет — KVADRA-T, который работает на собственной операционной системе KVADRA OS», — добавил Воробьев.

Реализацией проекта занимаются в ОЭЗ «Дубна». На предприятии полного цикла будет выпускаться вычислительная техника, включая сервера, системы хранения данных, персональные устройства, и радиоэлектронная продукция — оборудование сети радиодоступа для мобильных операторов связи. В реализацию проекта вложат 8,3 миллиарда рублей.

«Это предприятие во многом сформировано людьми, у которых есть опыт работы в иностранных и российских компаниях. <…> И, самое главное, что у них есть свои центры разработки, где сидят молодые и активные ребята, которые создают продукцию завтрашнего дня», — отметил Игорь Щеголев.

Реализация проекта создала более 300 рабочих мест, до конца года их число вырастет в два раза. На территории региона с 2018 года компания также производит все линейки разрабатываемой продукции на собственной площадке «Ядро Фаб Малаховка» в Люберцах.

Ранее Андрей Воробьев и Игорь Щеголев проверили работу конструкторского бюро «Радуга» в Дубне.