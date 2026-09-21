«Многопрофильный конкурс уходит в прошлое». Что ждет абитуриентов?

Минобрнауки РФ предложило изменить порядок приема в российские университеты со следующего учебного года. Нововведения затронут обязательные ЕГЭ, список индивидуальных достижений и результаты олимпиад, сообщили РИА Новости в ведомстве.

«Минобрнауки России подготовило проект изменений в Порядок приема в российские университеты, а также в Перечень вступительных испытаний», — говорится в сообщении.

Уточняется, что запланированные изменения начнут действовать с 2027/28 учебного года.

Число направлений, где физика станет обязательным экзаменом, вырастет до 37. В частности, она будет обязательной для всех направлений и специальностей машиностроения.

«История станет обязательным экзаменом там, где раньше вуз мог сам выбирать между историей и обществознанием. Математика станет обязательной на всех специальностях в области информационной безопасности», — следует из сообщения.

В ведомстве добавили, что многопрофильный конкурс будет отменен. Теперь конкурс будет проводиться на конкретную специальность или направление.

Кроме того, поступающие смогут получить баллы за дополнительный результат ЕГЭ, который они сдали, но не используют в основном конкурсе. Если абитуриент по своему желанию сдал математику, физику, химию, информатику или биологию на 60 и более баллов и не использует этот экзамен в конкурсе, он сможет получить за него от 15 до 25 баллов.

Расширяется также перечень индивидуальных достижений. Абитуриенты смогут получить баллы за дополнительное образование по федеральному проекту «Код будущего», подготовку в организациях «Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту России» и медаль Совета Федерации «За проявленное мужество».

Уточняются правила приема победителей и призеров олимпиад школьников из перечня Российского совета олимпиад школьников (РСОШ). Поступить без вступительных испытаний смогут только победители, учитываться будут результаты олимпиад только за 10−11-е классы — так закрепляется практика, которая уже сложилась в большинстве вузов. Перечень олимпиад, дающих такое право, каждый университет по-прежнему будет утверждать самостоятельно.

Минобрнауки предложило также изменить порядок поступления в магистратуру — подать документы в одном вузе можно будет максимум на пять направлений.

В ведомстве подчеркнули, что порядок платного приема дополняется нормами о возможности оплаты обучения средствами материнского капитала или образовательного кредита.

Ранее сообщалось о том, что депутаты требуют ограничить приоритет олимпиад при поступлении.