«Разъярённый рой». На плантации в Шри-Ланке один погиб, семеро пострадали после нападения ос

В результате нападения ос на сотрудников сельскохозяйственной плантации в Шри-Ланке один человек погиб и ещё семеро получили травмы. Об этом сообщает издание Daily Mirror.

Инцидент произошёл в районе Линдулы, расположенном в Центральной провинции страны. Согласно данным издания, осиное гнездо было повреждено из-за неблагоприятных погодных условий, после чего насекомые атаковали находившихся поблизости людей.

Погибшему было 77 лет. Мужчина являлся местным жителем и воспитывал троих детей. Остальные пострадавшие были доставлены в региональную больницу Линдулы.

Ранее врач Болибок сообщил, что при укусе осы или пчелы нужно приложить холод.