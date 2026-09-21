На Украине нашлись желающие переписать главную песню страны — петиция предлагает убрать из гимна все упоминания о смерти, включая самую первую строчку. Об этом сообщает сайт украинского кабинета министров.Об этом сообщает Lenta.ru.

Автор инициативы не покушается на музыку Михаила Вербицкого — менять предлагается только слова. Вместо «еще не умерли Украины ни слава, ни воля» звучит вариант «процветает Украины и слава и воля». Строка про «душу и тело, что положим за свободу» превращается в «душу и тело пробудили, избрав свободу». А пожелания смерти врагам предлагается заменить на миролюбивое «и живем мы в мире всем белым светом».

Пока петиция собрала 2255 подписей из 25 тыс. необходимых для рассмотрения властями.

Ранее экономист Кущ заявил о потере половины демографического потенциала Украины.