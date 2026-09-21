«Космический сахар». В центре Галактики впервые обнаружили эритрулозу

Международная группа астрономов под руководством Исаскун Хименес-Серры из испанского Центра астробиологии обнаружила в межзвездном пространстве эритрулозу. Исследование опубликовано в журнале Nature Astronomy .

Сигналы молекулы поймали в облаке G+0.693−0.027 у центра Галактики. Помогли радиотелескопы в Испании. Ученые опознали 17 спектральных линий. Вероятность случайного совпадения — 0,2%.

Эритрулоза стала крупнейшей нециклической молекулой, найденной в межзвездной среде. В ней 14 атомов, включая четыре атома кислорода.

Модели показывают: сахар рождается на ледяных поверхностях космической пыли из простых «кирпичиков». В газовую фазу он попадает при столкновениях облаков.

Метеоритные удары 4,1−3,9 млрд лет назад могли доставить на Землю от полумиллиона до 50 миллионов тонн эритрулозы. В воде она превращается в другие сахара. Так космическое вещество могло пополнить набор для первых молекул жизни.

До этого сахара в межзвездной среде не находили. Гликольальдегид, открытый в 2000 году, настоящим сахаром не считается.

Ранее сообщалось о том, что марсоход Curiosity нашел на Марсе углубления неизвестного происхождения.