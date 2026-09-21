«Денежку получила за озвучку?»: Киркоров рассказал о работе дочери над мультфильмом

Народный артист России Филипп Киркоров сообщил, что его дочь Алла-Виктория приняла участие в озвучивании анимационного фильма «Приключения Мамонтенка. В поисках мамы». Об этом исполнитель рассказал в беседе с журналистами Пятого канала .

По словам Киркорова, работа над озвучкой не была связана с коммерческой выгодой. Артист в шутливой форме поинтересовался у дочери, получила ли она вознаграждение за участие в проекте.

«А, кстати, она получила чего-то? Денежку получила за озвучку?» — обратился певец к Алле-Виктории.

Киркоров подчеркнул, что финансовый вопрос не являлся приоритетным. Главной для него стала радость дочери от участия в творческом проекте. Известно, что Алла-Виктория озвучила в мультфильме обезьянку-репортера. Сам Филипп Киркоров подарил голос королю «банановой эстрады» и исполнил песню «Зайка».

Ранее сообщалось о том, что Филипп Киркоров заявил, что не позволяет детям себя критиковать.