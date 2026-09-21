Энергетики днем, алкоголь ночью: психиатр назвал самый опасный сценарий при бессоннице

Попытки побороть бессонницу с помощью энергетиков, стимуляторов и алкоголя могут довести до психоза. Об этом сообщает Life.ru.

По словам специалиста, уже после одной плохой ночи ухудшаются концентрация и скорость реакции. Несколько ночей без полноценного сна могут вызвать тревожность, раздражительность и нарушения восприятия. В зависимости от индивидуальных особенностей, наличия заболеваний и употребления различных веществ есть риск развития выраженного психоза.

Наиболее опасным сценарием Рудковский назвал поведение, при котором человек поддерживает работоспособность с помощью энергетиков и других стимуляторов, а вечером употребляет алкоголь или случайные снотворные, чтобы уснуть. Такая смена возбуждения и торможения делает состояние мозга менее предсказуемым. Врач подчеркнул: это не просто вредная привычка, а прямой путь к серьезным психическим нарушениям.

Ранее психолог Миллер назвала беспорядок в квартире причиной стресса.