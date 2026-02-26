Девальвация рубля стучится в двери: рубль рухнул на 2% после слов Силуанова

Фото: [ Резкий скачок курса доллара и евро к рублю, 2 часть/Медиасток.рф ]

Заявление Минфина о возможном ужесточении параметров привело к падению российской валюты на 2% за день. Индекс Мосбиржи при этом продолжил рост, приблизившись к отметке 2800 пунктов, пишет РБК.

Российский финансовый рынок отреагировал на новости о возможной корректировке бюджетного правила резким ослаблением национальной валюты. Курс рубля потерял 2% за одну торговую сессию после заявления главы Минфина Антона Силуанова о планах правительства пересмотреть цену отсечения нефти.

Как сообщили аналитики инвестбанка «Синара», решение по данному вопросу будет принято в оперативном порядке. Дополнительным позитивным фактором для инвесторов стали сообщения о снятии с повестки Евросоюза вопроса об использовании замороженных российских активов.

Индекс Мосбиржи по итогам среды вырос на 0,65%, достигнув отметки 2795,39 пункта. В ходе торгов показатель колебался в диапазоне 2781,12–2798,35 пункта. Эксперты отмечают, что попытка штурма психологического рубежа в 2800 пунктов пока не увенчалась успехом.

Лидерами роста стали бумаги ВТБ, отчитавшегося по МСФО, а также акции «Норникеля» и «Русала», поддержанные подорожанием металлов. Привилегированные акции «Сургутнефтегаза» пользовались спросом на фоне девальвационных ожиданий.

Ключевым событием четверга станет публикация отчетности Сбербанка за 2025 год. По мнению аналитика «Цифра брокер» Ивана Ефанова, сильные результаты и позитивные прогнозы менеджмента способны вытолкнуть рынок выше текущих уровней. В фокусе внимания также отчеты «Ростелекома» и «Озона».

В «БКС Мир инвестиций» не исключают ускорения попыток индекса вырваться из боковика. Технический оптимизм подкрепляется переговорным процессом, снижением инфляции и ростом курсов иностранных валют, пояснил эксперт компании Михаил Зельцер.

Аналитики «Синары» полагают, что до преодоления отметки 2800 пунктов рынок будет консолидироваться в диапазоне 2760–2800 пунктов в ожидании новых международных сигналов.