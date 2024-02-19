Девять из десяти: Большинство вагонов метро в России изготовлены в Подмосковье

Девять из десяти вагонов метро в России изготовлены в Подмосковье на предприятии «Метровагонмаш» в городском округе Мытищи. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Предприятие имеет давнюю историю: первые вагоны на нем были изготовлены еще в 1934 году. За последние 20 лет Метровагонмаш произвел свыше 6500 вагонов метро. Мощность современного производства составляет более 800 вагонов метро и рельсовых автобусов в год. Помимо изготовления подвижного состава «Метровагонмаш» поставляет запасные части, осуществляет капитальный ремонт и модернизацию, а также сервисное обслуживание своей продукции.

«Важнейшее направление работы — выполнение заказов Московского и Санкт- Петербургского метрополитенов, метрополитенов стран ближнего и дальнего зарубежья и Российских железных дорог. В этом году предприятию исполнится 127 лет», – рассказал генеральный директор АО «Метровагонмаш» Андрей Степнов.

Все модели подвижного состава «Метровагонмаш» являются отечественными разработками. Сцепки, раздвижные двери, кондиционеры, профили для кузова, установка агрегата компрессорного и осушителя, противоюзная защита — все эти важнейшие компоненты вагонов метро произведены в России.