Девять участков для строительства дорог передано в собственность Подмосковья

Девять участков земли, на которых будут построены транспортные объекты, были переданы в региональную собственность из федеральной. Об этом рассказали в Министерстве имущественных отношений Московской области.

По этим участкам будут пролегать дороги регионального и федерального значения. К примеру, на участке площадью 0,2 гектара будет расположен путепровод через трассу А-106 «Рублево-Успенское шоссе» в Одинцово.

Еще три участка, общая площадь которых составляет 0,6 гектара, расположены в Красногорске. На них будет построена дорога «Путилково — Пятницкое шоссе».

Как добавили в министерстве, с января текущего года из федеральной собственности в областную были переданы земельные участки общей площадью около двух с половиной гектаров.