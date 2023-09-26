Дипломат Логвинов: Евросоюз не сможет быстро отказаться от российского газа

Если европейские страны захотят разорвать долгосрочные контракты с РФ, то это существенно взвинтит цены на европейском рынке.

По мнению постоянного представителя России в ЕС, в краткосрочной перспективе газ из РФ безальтернативен для Европы. Российский сжиженный природный газ здесь стал пользоваться большой популярностью в последнее время.

«В ближайшей перспективе это невозможно. Отказ от его закупки у России по действующим долгосрочным контрактам повлечет для еэсовцев серьезные финансовые издержки», - подчеркнул Кирилл Логвинов.

Его слова привели РИА Новости. Он добавил, что СПГ поставляется практически во все страны по долгосрочным контрактам, и при резкой смене поставщика Европе негде будет взять большие объемы доступного к покупке газа. Такие объемы вряд ли появятся в ближайшие годы.