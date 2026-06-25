Европейский ад движется на Россию: жара с рекордами и жертвами

Европа задыхается от небывалого зноя — во Франции, Испании, Италии, Германии и Швейцарии объявлен высший уровень погодной опасности, а в Париже столбик термометра взлетел до +40,9, побив июньский рекорд. Об этом сообщает Lenta.ru.

Жара в Европе уже унесла жизни — точное число жертв не разглашается, но известно о многочисленных пострадавших. В Англии на юго-западе температура поднялась до +36,4, а в центре континента воздух раскалился до предела. Теперь циклон смещается на восток, и его эпицентр ударит по Калининградской области, где синоптики прогнозируют до +38 градусов.

В западных областях Белоруссии столбики могут перевалить за +42 — таких показателей там не было никогда. Также аномальная жара затронет Псковскую, Смоленскую и Брянскую области, хотя там будет чуть прохладнее — около +35.

Такие температуры — это не просто дискомфорт, а реальная угроза для здоровья. Врачи напоминают: находиться на солнце категорически запрещено, пить воду нужно каждые 15–20 минут, а кондиционеры — не роскошь, а необходимость.

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