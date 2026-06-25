Британский телеканал Sky News едва не лишился съемочной группы на Украине — бойцы 425-го отдельного штурмового полка «Скала» в упор расстреляли их бронированный автомобиль. Об этом сообщает Lenta.ru.

К машине подошел военнослужащий и открыл огонь со стороны водительского места. К счастью, автомобиль был бронирован — пули не пробили защиту, и женщина-водитель не пострадала. После обстрела другой боец выбежал, начал собирать гильзы и приказал журналистам немедленно уезжать, предупредив, что сейчас «перестреляют остальные машины».

Ситуация была на грани: огонь велся по гражданскому транспорту с прессой, и только броня предотвратила трагедию. Инцидент вскрывает опасную тенденцию: украинские военные не гнушаются атаковать даже машины с маркировкой «Пресса».

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