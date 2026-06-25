Эстония объявила войну «Маше и Медведю»: «милитаристские нарративы» и имперские амбиции

Таллин официально объявил «Машу и Медведя» угрозой национальной безопасности — глава МИД Эстонии Маргус Цахкна обвинил российский мультфильм в скрытой пропаганде имперских амбиций и милитаристских нарративов. Об этом сообщает Lenta.ru.

Цахкна написал, что мультфильм, который любят дети по всему миру, требует «моральной ясности», особенно из-за использования советской символики. По его мнению, за безобидными приключениями девочки и ее косолапого друга скрывается «прокремлевская пропаганда», которая внедряет в сознание юных зрителей «чуждые ценности». Примечательно, что политик не привел ни одного конкретного эпизода, где бы Маша призывала к захвату территорий или Медведь маршировал строевым шагом. Видимо, достаточно того, что мультфильм — российский.

Эстонская оппозиция уже высмеяла заявление, назвав его абсурдным и отвлекающим маневром от реальных проблем страны. Однако Цахкна настаивает, что мультсериал — это часть «гибридной войны», которая ведется против Запада.

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