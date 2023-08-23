Дистрибьюторы назвали цену иранского автомобиля SAIPA в России

Иранская компания SAIPA планирует продавать свои автомобили в России по цене от 1,22 млн рублей, сообщает Autonews.ru со ссылкой на дистрибюьторов.

Первым в продажу поступит кросс-хетч Quik, который называют «близнецом» «Лады Гранты». Цена на эту модель составит около 1,5 млн рублей.

Самым дешевым будет седан Saina S – 1,22 млн рублей.

Самой дорогой станет четырехдверка Shahin – 2,05 млн рублей. Правда, производители готовы немного снизить цену на эту модель.

В России реализацией иранских моделей займется дилерская сеть Major Auto.

Одним из плюсов иранского производителя считается независимость от иностранных поставщиков. SAIPA сама производит до 98% комплектующих своих авто.