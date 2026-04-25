Дизель держится, а 95-й сдается: подробный разбор ситуации на заправках и биржах

Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) зафиксировала рост оптовых цен на основные виды топлива по итогам торговой недели, завершившейся 25 апреля 2026 года. Наибольший рост продемонстрировали высокооктановый бензин и топочный мазут, несмотря на действующие государственные меры по стабилизации рынка, пишет АНИ .

Динамика биржевых цен за неделю (итоги к 25 апреля)

На оптовом рынке наблюдается разнонаправленная динамика в течение одного дня, однако недельный тренд остается восходящим для большинства категорий нефтепродуктов. Наиболее ощутимое подорожание зафиксировано в сегменте топочного мазута и сжиженных углеводородных газов, где недельный прирост превысил 5–6%. Бензин марки АИ-95 также демонстрирует устойчивый рост, вплотную приближаясь к новым ценовым рекордам.

Действующие экспортные барьеры

Для сдерживания внутренних цен и обеспечения достаточного предложения на российском рынке правительство сохраняет жесткие ограничительные меры:

Полный запрет на экспорт бензина: Действует для непосредственных производителей нефтепродуктов до 31 июля 2026 года. Исключение составляют только поставки в рамках межправительственных соглашений.

Ограничения по дизелю: Действует временный запрет на вывоз дизельного топлива для компаний, не являющихся его производителями.

Контекст и прогнозы

Рост цен в конце апреля традиционно связывают с началом весенне-полевых работ и подготовкой к сезону отпусков, что увеличивает спрос на топливо внутри страны. Эксперты отмечают, что текущие ограничения на экспорт являются ключевым инструментом, не позволяющим биржевым котировкам перейти к резкому скачку, удерживая рост в пределах инфляционных ожиданий.