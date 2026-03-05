Дизель удержался, бензин вырос: ситуация на камчатских АЗС

На Камчатке вновь выросли цены на автомобильное топливо. Это уже второе подорожание с начала года: на заправках «ННК» увеличилась стоимость бензина популярных марок, пишет « АСТВ.ру ».

После пересмотра цен литр АИ-92, который традиционно считается самым востребованным у водителей, теперь стоит 73 рубля 4 копейки. За сутки он прибавил 84 копейки. АИ-95 отпускается по 78 рублей 37 копеек за литр. Стоимость АИ-98 достигла 91 рубля 9 копеек.

При этом дизельное топливо осталось на прежнем уровне — его цена в рамках текущего изменения не корректировалась.

Это уже второе повышение цен на топливо в регионе с начала 2026 года. Причины очередной корректировки официально не уточняются.

Ранее сообщалось, почему бензин в России подорожает из-за войны на Ближнем Востоке. Из-за напряженности в Персидском заливе выросли мировые цены на энергоносители. Для России, как экспортера, это повлияло на внутренние биржевые котировки. Если ситуация затянется, может подорожать и розница.