В Московской области онлайн-запись в кружки и секции вошла в рейтинг госуслуг недели

На минувшей неделе жители Московской области активно пользовались электронными государственными услугами — особенно заметным стал спрос на сервис записи в кружки и секции. Эта опция на региональном портале госуслуг заняла 2-е место по популярности, набрав свыше 8,2 тыс. обращений. Об этом сообщили в Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Абсолютным лидером рейтинга стала услуга «Выписка из домовой книги»: за неделю жители Подмосковья подали более 13,5 тыс. онлайн‐заявлений.

Заметный отклик получили и другие электронные услуги. Так, свыше 6,8 тыс. заявок поступило на выдачу и замену социальных карт жителя Московской области. Более 3,6 тыс. заявлений было подано на присвоение адреса. Завершает 5-ку лидеров услуга по компенсации расходов на оплату жилищно‐коммунальных услуг — ее выбрали более 2,3 тыс. жителей региона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, какие голосовые помощники и ИИ-проекты есть в Подмосковье.