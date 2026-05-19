Подмосковный борец одержал победу на международном турнире в Каспийске

Подмосковный спортсмен Иналбек Шериев (областной Центр олимпийских видов спорта) одержал победу на международных соревнованиях «Мемориал Али Алиева» по вольной борьбе, который прошел в Каспийске. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Он выступил в весовой категории до 74 кг. В финальной схватке ему удалось обойти представителя Турции Мухаммад-Башира Ханиева. На третьем месте оказались спортсмены из ХМАО и Якутии.

Соревнования посвятили памяти дагестанского борца, они собрали 250 участников из России, Белоруссии, Азербайджана, Турции, Бахрейна, Кыргызстана и Туркменистана. Турнир провели в Каспийске (Республика Дагестан) во Дворце спорта и молодежи имени Али Алиева.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил открытую тренировку по хоккею в Лобне.