Уходит влага, сбивается баланс: в летний зной эксперты рекомендуют пить не когда захотелось, а регулярно

Летний зной испытывает на прочность не только человеческий организм, но и его систему терморегуляции. Вместе с потом тело теряет влагу, солевой баланс нарушается, а чувство жажды далеко не всегда подсказывает, что именно нужно выпить в данный момент. В такие дни важно не просто восполнять потерю жидкости, но и делать это правильно, сообщили Здоровье Mail.

По информации издания, одни напитки способны освежить, насытить полезными веществами и помочь легче пережить высокие температуры. Другие, напротив, лишь усиливают обезвоживание и провоцируют перегрев. Эксперты советуют разобраться, что действительно стоит пить в жару, а от чего лучше отказаться.

Что пить можно и нужно

Чистая вода — безусловный лидер. Обычная питьевая вода занимает первое место среди всех напитков в жаркую погоду. Именно она наиболее эффективно справляется с жаждой, помогает внутренним органам функционировать без сбоев, поддерживает нормальный теплообмен и кровоток.

Специалисты советуют употреблять воду регулярно, понемногу, не доводя организм до состояния, когда жажда становится мучительной. Оптимальная температура жидкости — комнатная или чуть прохладнее. А вот ледяная вода может спровоцировать спазм желудочных сосудов и создать лишь временное, обманчивое чувство прохлады, которое быстро проходит.

Минеральная вода без газа подходит в ситуациях, когда человек теряет много соли вместе с потом — например, при активных физических нагрузках или длительном пребывании под открытым солнцем. Такой напиток помогает восстановить электролитный баланс. Однако не стоит пить его литрами: избыток солей создает дополнительную нагрузку на почки.

Травяные чаи в охлажденном виде — отличный выбор. Настой мяты, липы, шиповника или ромашки не только освежает, но и благотворно влияет на состояние сосудов и нервной системы. Такие напитки удобно заваривать заранее, охлаждать в холодильнике и пить в течение всего дня. Они не содержат кофеина, не раздражают желудок и легко усваиваются организмом.

Домашние компоты и ягодные морсы без подсластителей — это не просто источник жидкости, а настоящий кладезь витаминов и полезных микроэлементов. Для их приготовления идеально подходят дары лета: свежая смородина, черника, вишня. Добавлять сахар в такие напитки не рекомендуется — он провоцирует еще большую жажду. Зато готовить их можно впрок: заварить побольше и держать в холодильнике, чтобы всегда был под рукой освежающий и полезный напиток.

Разбавленные соки в чистом виде слишком концентрированы и сладки, особенно в жару. Но если развести их водой в пропорции одна часть сока на три части воды, получится вкусный и освежающий напиток. Подойдут любые соки, которые есть в холодильнике: яблочный, апельсиновый или арбузный.

Ранее диетолог Редина рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», почему вода с семенами чиа по утрам не помогает похудеть.

Редакция интернет-издания «Подмосковье сегодня» предупреждает: материал носит ознакомительный характер, а мнения и рекомендации специалистов не приравниваются к медицинским назначениям. Имеются противопоказания. Всегда в индивидуальном порядке необходимо проводить консультации со своим лечащим врачом.