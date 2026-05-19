В Подмосковье жители подали 600 заявлений на перевод дачных домов в жилые

С начала 2026 года жители Подмосковья подали более 600 заявлений на признание садового дома жилым и наоборот, сделать это можно через региональный портал госуслуг. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Услугу можно найти в разделе «Жилье» – «Статус недвижимости», ее могут получить физические и юридические лица, а также индивидуальные предприниматели, которые являются собственниками садового или жилого дома. Для подачи заявки нужно авторизоваться на портале через ЕСИА, заполнить электронную форму и приложить документы.

В ведомстве напомнили, что для перевода дома из садового в жилой он должен быть капитальным, построенным на фундаменте с окнами, а также с подведенным электричеством, холодным водоснабжением, водоотведением, системой отопления и вентиляцией.

