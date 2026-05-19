Специалисты Каширского регоператора провели семинар на тему сортировки отходов для жителей Домодедова

В рамках проекта Каширского регионального оператора «Чистый холст» состоялась познавательная встреча с участниками программы «Активное долголетие» из Домодедова. Специалисты регоператора организовали семинар, посвященный вопросам сортировки отходов и экологической ответственности. Об этом сообщили в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Мероприятие получилось насыщенным и наглядным: гостям не только рассказали о важности раздельного сбора мусора, но и продемонстрировали, как этот процесс организован на современных комплексах по переработке отходов. Эксперты подробно объяснили, почему так важно сортировать отходы еще на этапе их образования в домашних условиях.

В ходе беседы участники получили ответы на множество практических вопросов. Специалисты детально разъяснили, как правильно оплачивать услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами и в каких случаях жители имеют право на перерасчет. Отдельное внимание уделили теме содержания контейнерных площадок: спикеры обозначили, кто несет за них ответственность по закону, и поделились советами, как жителям самостоятельно поддерживать порядок и чистоту на таких территориях.

