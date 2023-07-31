Для кафе, киосков и другого бизнеса в парках Подмосковья создадут стандарт внешнего вида

В Подмосковье разработают стандарт внешнего облика для объектов бизнеса, действующих на территории парков. Об этом сообщила заместитель председателя Правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Отмечается, что такой опыт в некоторых парках региона уже есть. Предложение обсудили на совещании губернатора Андрея Воробьева с областным Правительством и главами городских округов.

«Во многих парках есть бизнес, но он не всегда радует глаз. В условиях размещения будет „зашита“ визуализация. В Наташинском парке в Люберцах так уже делают», — отметила заместитель председателя областного Правительства.

Екатерина Зиновьева добавила, что соответствующие разработки уже подготовили в Министерстве благоустройства Московской области. Она будет предложена всем муниципалитетам.