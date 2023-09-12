Дмитров стал лидером в Подмосковье по объемам сбора овощей открытого грунта

Дмитров стал лидером в области по объемам сбора овощей открытого грунта. Об этом говорится в сообщении регионального Минсельхозпрода.

По словам зампреда областного правительства Георгия Филимонова, в муниципалитете собрали урожай на более чем тысяче гектаров. Это 29% от плана.

«Сейчас валовый сбор овощей открытого грунта в Дмитровском округе составляет более тридцати трех тысяч тонн овощей», - добавил он.

Овощи открытого грунта – это капуста, морковь, свекла, напомнили в министерстве.