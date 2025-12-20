«До 70% могут удержать». Глава думского комитета объяснил, как будут взыскивать долги с пенсионеров

В России пенсионные выплаты, как и иные источники дохода, могут быть подвергнуты взысканию для погашения задолженности, однако законодательство устанавливает для этого строгие рамки.

Об этом в интервью ТАСС сообщил Ярослав Нилов, возглавляющий думский комитет по вопросам труда, социальной политики и делам ветеранов.

Парламентарий пояснил: «... если существует долг, то по решению суда из пенсии тоже могут быть удержаны средства».

Особой защитой, по его словам, обладает пенсия по случаю потери кормильца – эти средства считаются неприкосновенными и не подлежат изъятию. Для всех остальных видов пенсий действует общее правило: максимальный размер удержаний не может превышать половины от ежемесячного пособия.

Однако из этого правила существуют исключительные случаи.

«В отдельных случаях — подчеркиваю, только в отдельных случаях — удержание возможно до 70% от пенсии: это алименты несовершеннолетнему и [компенсация за] нанесенный вред здоровью. И, если есть такое решение суда, то в этих отдельных случаях до 70% может быть удержано», — конкретизировал Нилов.

