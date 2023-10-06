До конца этого года в Солнечногорске достроят оптово-распределительный центр

Отмечается, что на объекте уже выполнен котлован, фундамент, несущие ограждающие конструкции. В настоящее время ведутся работы по монтажу сэндвич панелей, а также внутренних и наружных инженерных систем. Здание площадью почти сто десять тысяч квадратных метров готово уже на семьдесят процентов.

При этом данное помещение предусмотрено для длительного хранения и сезонной передержки различной сельскохозяйственной продукции.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что в регионе наблюдается заметный рост малого бизнеса.