До конца года в Подмосковье запустят новый завод по переработке ПЭТ-материалов

Компания «Юсивай Полимерс Рус» запускает завод по переработке ПЭТ-материалов, которые в дальнейшем будут использоваться для производства бутылок и пищевой упаковки. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Министерства инвестиций, промышленности и науки.

Отмечается, что на предприятии уже установили оборудование, в настоящее время на площадке ведут пусконаладочные работы. А на проектную мощность предприятие сможет выйти уже в начале второго квартала 2024 года. Общий объем инвестиций в реализацию проекта составит 1,2 миллиарда рублей. После запуска обеих очередей завода в регионе будет создано более ста новых рабочих мест.

Примечательно, что проект будет реализован на двух земельных участках в городах Озеры и Коломна. В рамках первой очереди в городе Озеры компания запустит сортировочную и моечную линии. А уже в рамках второй — экструзионную линию по производству rПЭТ гранул в Коломне, приступить к оснащению и запуску которой планируется уже в следующем году.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что в нашем регионе наблюдается заметный рост малого и среднего бизнеса.