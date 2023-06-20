До конца года в России запустят новый браузер «Луна»

Браузер «Луна», созданный компанией «Инновационная разработка», будет запущен до конца 2023 года. Об этом ТАСС сообщили разработчики продукта.

В настоящее время браузер тестируется и доступ к нему ограничен. Вначале он будет доступен для устройств с iOS, позже его можно будет установить на устройства на платформе Android.

В браузер изначально будут встроены сертификаты Минцифры, поэтому приложение будет пропускать только проверенные сайты. «Луна» будет не только поисковиком, с ее помощью можно будет совершать онлайн-покупки и пользоваться финансовыми услугами.

Кроме того, приложение защитит от ненужной рекламы.