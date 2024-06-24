До середины июля малые подмосковные предприятия могут поучаствовать в конкурсе на грант

Прием заявок на конкурс «Старт-2», направленный на поддержку малого бизнеса и развитие инноваций в Российской Федерации, продлится по 22 июля. Так, малые подмосковные предприятия могут получить грант в 8 млн рублей на свой инновационный проект. Об этом рассказали в Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Примечательно, что цель конкурса заключается в проведении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ на основе существующих научно-технических разработок с целью дальнейшего запуска инновационной продукции на рынок. Проекты принимаются по одному из шести направлений.

Подчеркнем, что данный конкурс проходит в рамках реализации федерального проекта «Взлет — от стартапа до IPO». Ознакомиться с положением о конкурсе и получить более подробную информацию можно на официальном сайте.