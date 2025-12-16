«Доход упал, а шанс вырос». Банки смягчили требования по ипотеке

Для получения одобрения по стандартной ипотеке теперь требуется менее внушительный официальный доход, чем ранее. Как сообщила агентству «Прайм» Инна Солдатенкова, руководитель направления экспертной аналитики Банки.ру, минимальная планка опустилась со 161 до 149 тысяч рублей в месяц.

Эксперт обратила внимание на изменившуюся рыночную конъюнктуру: приобретение квартиры в новостройке постепенно теряет статус безусловно наиболее выгодного варианта. За прошедший год средняя ставка по такому кредиту снизилась на 2 процентных пункта, достигнув к декабрю уровня 18% годовых. При этом кредитование на вторичное жилье продемонстрировало более существенное удешевление — ставки упали сразу на 5%. Кроме того, размер необходимого первоначального взноса по обоим типам жилья теперь практически сравнялся.

«Это положительный сигнал для заемщиков, которые не подходят под условия адресных госпрограмм и рассматривают для себя более доступное по стоимости вторичное жилье», — подчеркнула специалист.

Она также добавила, что финансовые организации пересмотрели в меньшую сторону не только требования к доходу, но и минимальный размер ежемесячного платежа. В качестве примера приводится расчет для квартиры стоимостью 6,5 млн рублей: ежемесячный платеж по ней сейчас составляет около 75 тысяч рублей, что на 6 тысяч меньше показателей начала года. Совокупно эти изменения снизили необходимый для одобрения заявки уровень дохода на 12 тысяч рублей.

Ранее сообщалось о том, что после Нового года цены на недвижимость в Москве ждет рост.