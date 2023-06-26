Доходы федерального бюджета от таможенных пошлин снизились на 1,1 триллиона

Доход федерального бюджета от таможенных пошлин снизился более чем на триллион рублей. По сравнению с 2022 годом, доходы упали на 70%.

Минфин объясняет такое резкое падение меньшими объемами поступлений нефти и газа из-за снизившихся цен на энергоресурсы и падения их экспорта. Несмотря на это, доходы от торговли со странами ЕАЭС все же увеличились на 38%.

Большая часть дохода в направлении приходится на пошлины. Они составили 486,8 миллиардов. По итогам года эксперты прогнозируют 2,4 триллиона доходов по ним. Выросли поступления от соглашений со странами ЕАЭС. Они достигли 432,3 миллиардов. На 38% больше, чем в 2022-м.

Понизившиеся доходы с экспорта обусловлены продолжением налогового маневра и конъюнктурой сырьевого рынка, объясняют в ФТС. Но показатели по платежам с импорта все же превысили результаты 2022 года. Более чем на 360 миллиардов рублей.

Эксперт Ольга Беленькая объяснила дефицит бюджета отставанием от плана в поступлениях от сырья.