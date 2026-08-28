Около 15,3 тыс. подростков устроились на работу этим летом в Московской области
В ходе летней трудовой кампании работу в Подмосковье нашли 15,3 тыс. подростков
Фото: [Министерство информации и молодежной политики МО]
В Подмосковье в рамках летней трудовой кампании работу нашли свыше 15,3 тыс. подростков. Об этом сообщает Министерство социального развития Московской области.
«В этом году через Кадровый центр региона работу нашли 15 349 подростков, что на 11% больше прошлого года», — отметил глава министерства Андрей Кирюхин.
В частности, были трудоустроены 8,3 тыс. девочек и 7 тыс. мальчиков. Лидерами по числу устроенных на работу школьников стали Подольск, Одинцово и Красногорск. В этих округах работу нашли 1,3 тыс. человек, 962 и 943 соответственно.
«Летняя занятость подростков — это системная работа, которая решает сразу несколько задач. Мы даем ребятам возможность получить первый официальный опыт, почувствовать свою самостоятельность, а работодателям — привлечь мотивированных и энергичных сотрудников на временные позиции», — отметил Кирюхин.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность создания современных профессиональных образовательных учреждений.