Доходы федерального бюджета РФ увеличились более чем на 50% по сравнению с прошлым годом

С января по апрель доходы федерального бюджета РФ увеличились более чем на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошедшего года. Об этом сообщают Argumenti.ru .

Уточняется, что они составили почти 11,7 трлн рублей.

Отмечается, что за первые три месяца этого года казна получила на 54% больше денег, чем за первый квартал минувшего года. В Минфине России считают такие темпы роста превышающими динамику, которая заложена в законе о бюджете.

Добавляется, что большую часть данных средств принесли ненефтегазовые доходы, то есть налоги, таможенные пошлины, акцизы, НДС и прочее.

Поясняется, что также расходы бюджета выросли, они оказались на 21,5% больше за прошедшие четыре месяца года. Влияние на это прежде всего оказал рост числа госзаказов. При этом структурный дефицит средств начал постепенное снижение.